Samat reportó incremento de 62,12% en la recaudación de actividades económicas en el primer trimestre

El superintendente del Servicio Autónomo de Administración Tributaria (Samat) de Cumaná, en el estado Sucre, Jean Carlos Ramos, informó que se logró incrementar la recaudación en 62,12 en el área de actividades económicas y 130% con relación al impuesto inmobiliario, durante el primer trimestre del año.

Atribuyó el éxito en el proceso, a la campaña sostenida para cambiar la cultura tributaria, y al cobro sistemático, sin amenazas ni cierres, con el diálogo, para que los contribuyentes entendieran que se trata de un recurso que se destina a satisfacer necesidades de la población.

Ramos recalcó que se trata de bienestar para las comunidades y en obras que se ejecutan mes a mes por parte de la alcaldía.

Mejoras

Dijo que se simplificó el cobro del aseo urbano comercial a través de la plataforma Cigat y se busca un método para el cobro domiciliario, que permita mejorar los niveles de ingreso en esta área.

Agregó que el incremento en lo recaudado permitió la compra de dos nuevas compactadoras, que están por llegar a Cumaná y en mejoras en otros servicios públicos.

Con relación a la aplicación de la ordenanza de inmuebles urbanos, recordó que quienes pagarán con adelanto en el primer trimestre del año, gozaba de un descuento de 20% y en este caso, dieron una prórroga hasta el 15 de abril.

Sucre/ Yumelys Díaz