Salvador Nasralla dice que el Partido Liberal ganó ampliamente las elecciones en Honduras

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, dijo este miércoles que su formación «ganó por amplio margen las elecciones» del pasado 30 de noviembre y reiteró su exigencia de que se haga un «conteo voto por voto».

«Por eso todo el mundo pide el conteo voto por voto, porque el Partido Liberal de Honduras ganó por amplio margen las elecciones», subrayó Nasralla, quien figura en el segundo lugar del escrutinio preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando se ha escrutado el 99,40 % de las actas electorales y quedan al menos 2.773 con inconsistencias, que están pendientes de escrutar.

El líder del Partido Liberal también denunció lo que él califica como «tres fallas» en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Los fallos se detectaron en el sistema implementado por la empresa colombiana ASD que, según Nasralla, habría alterado los resultados del escrutinio y por los que insistió en la necesidad de un recuento de papeletas.

El candidato a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, en una fotografía del 23 de noviembre de 2025

La primera falla señalada por Naralla es la existencia de 119.000 votos nulos, cifra que, según él, supera la diferencia de unos 40.000 votos con los que le supera el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El respaldo de partidos opositores a Nasralla

La segunda irregularidad se relaciona con el funcionamiento del sistema biométrico: de las 19.167 actas del proceso, más de 17.000 presentan discrepancias entre la huella digital y la información registrada en el acta, aseguró.

La tercera falla es que, mediante los «JSON desconfigurados» (formato utilizado para convertir las actas en datos digitales), al Partido Liberal le habrían «quitado 300.000 votos».

El último informe del CNE mantiene a Asfura en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido por Nasralla con 1.256.428 sufragios (39,48 %), mientras que la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, es tercera con 618.448 votos (19,29 %).

Nasralla propuso regresar al sistema de transmisión usado hasta 2017 o contratar a otra compañía para procesar los archivos digitales, argumentando que «ASD no debe hacerlo porque se equivocó en todas las actas», y pidió a sus seguidores «tranquilidad absoluta» y esperar que se respete la voluntad popular.

El aspirante agradeció a la candidata a designada presidencial (vicepresidenta) del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, por expresar disposición al conteo voto por voto, y al Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, por «reconocer» que el Partido Liberal ganó los comicios.

Zelaya, quien también es esposo y principal asesor de la presidenta Xiomara Castro, dijo el martes que, según el conteo nacional de actas presidenciales del Partido Libre, Nasralla ganó los comicios.

Honduras / EFE