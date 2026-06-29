“Sacamos los cuerpos, pero ahora no saben dónde están”: familiares en la Morgue de Bello Monte

La tarde de este domingo, Deivis Fernández esperaba con sus familiares confirmar si los cuerpos de sus hijastros Dainielys Nazareth Hernández González, de 20 años, y Daniel Gustavo Hernández González, de 17, se encontraban en el Servicio de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), conocido como la Morgue de Bello Monte. Tres días antes, ellos mismos los sacaron sin vida del edificio OPP26 Caribe de la Misión Vivienda, en la parroquia Caraballeda.

“Aún no sabemos si están aquí. Nosotros los rescatamos sin vida, lamentablemente. Y se los dimos a las autoridades con sus nombres anotados en sus piernas, les pusimos una cinta adhesiva, pero desde ese jueves (25 de junio) no hemos podido reclamar los cuerpos”, comentó Fernández. Relató que, ese día, comenzaron el rescate de sus familiares sin apoyo de los equipos de salvamento. “Cada familia estaba buscando a sus madres e hijos, fue mucho después que llegaron los funcionarios para hacer los rescates, pero eran pocos”, agregó. Luego de horas de levantar escombros, lograron dar con los cuerpos de los dos hermanos.

El viernes 26 se dirigieron al Puerto de La Guaira, donde fue habilitada una morgue improvisada en Los Silos para retirar los dos cuerpos de sus familiares. “Cuando llegamos abrimos al menos 100 bolsas de cadáveres para encontrar a nuestros niños, pero no estaban. Nos mandaron a la Morgue de Bello Monte, pero no nos dan respuesta”, enfatizó Fernández.

Tienen tres días yendo a la medicatura forense a la espera de la actualización de las listas de los fallecidos.Daniel practicaba fútbol campo y sala, estudiaba 5.° año de bachillerato; su hermana presentaba una condición neurocognitiva. Ambos estaban solos en el apartamento cuando ocurrieron los hechos. “Esto es indescriptible. No entendemos cómo estamos aún esperando la entrega de nuestros niños, cuando nosotros mismos se los dimos en las manos a las autoridades. Hay mucha desorganización”, sostuvo. Las irregularidades en la entrega de los fallecidos a sus familiares comenzaron a documentarse este domingo 28 de junio en la Morgue de Bello Monte. Los familiares de María Rosario Estanga González, de 56 años de edad, quien falleció tras el derrumbe del edificio OPP36, torre D, Misión Vivienda, denunciaron que funcionarios del Estado les habían dado el cuerpo de otra persona, una vez identificado en La Guaira.

“Cuando terminamos los trámites, nos dieron el acta de defunción en La Guaira, y al momento de llevarnos el cuerpo nos dimos cuenta de que no era mi hermana. Era otra persona. ¿Cómo pierdes un cuerpo cuando ya tenían todos los trámites hechos?”, cuestionó Yorman José Torres, hermano de María Rosario, la tarde de este domingo en la Morgue de Bello Monte. Relató que María estaba con su esposo en el apartamento. Ella tomaba una ducha cuando ocurrió el terremoto y no le dio chance de salir. Su esposo sobrevivió. Dejó 3 hijos con vida. Era costurera. Falleció el 24 de junio. “Ya habíamos reconocido el cuerpo, pero en un descuido, no sabemos qué pasó. Se la llevaron a otro lado. Nos dijeron que subiéramos a la morgue de Caracas, pero aquí tampoco está”, contó Torres, quien horas después detalló que el cadáver lo dejaron en el Puerto de La Guaira, donde habilitaron el espacio para el reconocimiento de las víctimas fatales del terremoto.

Los familiares de Salomé del Carmen Delgado, de 2 años de edad, aún están en búsqueda de la niña luego de que el edificio de la Misión Vivienda OPP26 cayera. Hasta el momento en que se escribió la nota sigue desaparecida.

La niña estaba con su niñera Katiuska Nayle Atino Soto, de 30 años de edad, junto a otros cuatro niños. Todos estaban en el apartamento de Atino. Luisanni Márquez, tía de la niña, fue a la Morgue de Bello Monte junto a la madre, pero en la lista de fallecidos no está.

“Nos encontramos con un señor que vivía en el sector y nos dijo que vio a una niña exactamente igual a mi sobrina con vida; se la llevaron unos rescatistas, pero aún no sabemos a dónde”, explicó Márquez, quien instó a las personas que lean este relato a enviarle información sobre su sobrina a través del siguiente número de contacto: +58 412-5526737.

Derrumbe del hotel

Familiares de Jhonnaikel José Ortiz, de 29 años de edad, se encontraban en la Morgue de Bello Monte para también conocer el paradero de su cuerpo, luego de que lo identificaran en el Puerto de La Guaira. Era uno de los repatriados de Estados Unidos que llegaron el 24 de junio, y a quienes tenían en el Hotel Santuario, ubicado en el sector La Llanada.

Ortiz era uno de los 146 venezolanos migrantes que llegaron a Venezuela, y a quienes los mantuvieron retenidos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), supuestamente para sacarles nuevamente sus cédulas de identidad.

“Jhonnaikel se fue a EE. UU. hace tres años; allá trabajaba de albañil en diferentes construcciones”, dijo Melianyelis Martínez, prima del difunto.Su familia subió a Caracas, mientras que otros allegados se quedaron en La Guaira para identificarlo y buscarlo. “Al final lo encontraron en el Puerto, ahora podemos comenzar los trámites”, contó. Ortiz dejó una hija de 3 años de edad.

Ambas familias quedaron tapiadas

Milagros Sánchez Eulate, de 63 años de edad, quien fue diputada por la oposición de la Asamblea Nacional en 2015, falleció luego de que el edificio Bucaneros colapsara en el sector Playa Grande de La Guaira.La exparlamentaria murió junto a su esposo, Javier Hernández, de 68 años, y su hijo, Jarvie Hernández, de 34, quien había regresado de Colombia hacía dos semanas.Ronald Hernández, sobrino de los fallecidos, estaba la tarde de este domingo en la Morgue de Bello Monte. “Tenemos a varios familiares aquí, entre ellos a Milagros”, agregó. Detalló que en las Residencias Molinos, ubicadas en Caribe, La Guaira, se encontraban sus tíos Xiomara Hernández, de 70 años, junto a su esposo, Celso Hidalgo, de 81, y su primo Osle Hidalgo, de 36 años de edad, así como Julio Vanes, de 35 años, junto a su hijo Julio Samuel Vanes, de 11 años de edad. “Todos fallecieron por el derrumbe del edificio”, dijo.Los familiares de Yaquelin del Valle Parra, de 41 años de edad, y su esposo, Seistres Yaguaramai, quienes se encontraban en el edificio Obelisco de Altamira, Caracas, confirmaron la muerte de la pareja en la Morgue de Bello Monte, pasadas las 11:00 p.m. del domingo. “Venimos a la morgue porque nos habían dicho que del edificio sacaron a una pareja, pero no hemos confirmado si se trata de mi cuñada”, dijo Darwin Pérez, cuñado de Yaquelin, antes de confirmar el deceso durante la tarde.

Los familiares de Del Valle esperaban que hicieran las necropsias de los cadáveres que quedaban sin identificar, debido al estado de los cuerpos. “Aún tenemos la esperanza de que continúen con vida”, sostuvo Pérez.La pareja dejo cuatro hijos: dos de 18 años, una de 14 años y la más pequeña de 9 años de edad. Yaquelin trabajaba en el Centro Nacional de Alimentación Escolar (Cenae), mientras que su esposo era comerciante.

Aún están desaparecidosLas familias en busca de sus allegados desaparecidos se encontraban en la Morgue de Bello Monte con la esperanza de no recibir la noticia de que murieron en el terremoto.

La familia de Ivi Colmenares, de 60 años de edad, también está en búsqueda de su allegada, luego de que se derrumbara el edificio de la Misión Vivienda, OPP donde vive en Caribe, La Guaira. Era una de las damnificadas de la vaguada de 2010; vivía sola en el apartamento y tiene una hija. “Estamos esperando si nos confirman que está aquí; su hija la busca en La Guaira”, relató Ciney Pérez, amiga de la familia.

Los familiares de Amable Hernández, de 58 años de edad, también están en su búsqueda. Él vivía en el edificio Ocean, de Caraballeda, La Guaira. Hernández trabaja como banquero en Bancamiga. “Hemos ido a hospitales, al Puerto de La Guaira e incluso al IVSS, pero no lo encontramos”, sostuvo Nataly Hernández, hermana de Amable.

Detalló que la Morgue de Bello Monte fue su última parada y espera que le den información sobre su paradero, o al menos descartar su deceso.María Torrealba busca a su hermana Soraida Torrealba, de 57 años de edad, luego de que perdieran comunicación el día del terremoto. Ella vive en Barquisimeto, estado Lara; llegó a Caracas el jueves 25 de junio y, junto a su sobrino, ha recorrido hospitales, morgues y los sitios de los desastres. Su hermana vivía en el edificio de la Misión Vivienda OPP26 de Caribe,; al igual que muchas familias, espera encontrar información sobre ella. “Me estoy aferrando a Dios, solo Él sabe la verdad”, señaló.

Su hermana vivía sola con su mascota, que fue encontrada sin vida entre los escombros. “Vimos sus pertenencias, pero no a ella”, señaló.José Jesús Suárez, tío de Daniel Jesús Ochoa Hernández, de 34 años de edad, denuncia que aún no ha encontrado a su sobrino.

Daniel vivía en el edificio OPP33 de la Misión Vivienda, ubicado en Tanaguarenas, en La Guaira, uno de los muchos edificios entregados de Misión Vivienda en el sector que no resistió el terremoto. “Él estaba solo en su apartamento. Cuando fuimos al sitio solo encontramos sus pertenencias: su cartera y la ropa, nada más”, narró.

Los familiares de Yosselenny Yamilee Molina, desaparecida desde el día del terremoto, también se acercaron a la Morgue de Bello Monte. Ella vivía en el edificio Mariana Mar en Caribe, detrás de Playa Los Cocos. “No hemos sabido nada de ella desde el terremoto. Los equipos de rescate encontraron con vida a sus hijos, pero a ella aún no la han encontrado”, relató Enyerber Terán, su sobrino.

Explicó que estaban en la morgue desde la 1:00 p. m., pero aún no lograban pasar a ver las listas de fallecidos. “Hay mucha gente, demasiada”, detalló.

La Morgue de Bello Monte continúa con las labores de reconocimiento de los fallecidos por el terremoto; hasta la fecha no han compartido un parte oficial sobre la cantidad de decesos.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó que la cifra de fallecidos por los terremotos aumentó a 1.450 personas, pero para las familias que salen de la Morgue de Bello Monte son muchas más.

Caracas / Efecto Cocuyo