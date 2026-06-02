Ruta Mosista 4K 2026 se realizará el próximo domingo en Puerto La Cruz

El próximo domingo se realizará la Ruta Mosista 4K 2026, una caminata de cuatro kilómetos (km), en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

El evento, que forma parte del calendario de competencias de los Juegos Intercursos 2025-2026 del Colegio Miguel Otero Silva (MOS), se iniciará a las 6:00 AM y se efectuará en el Paseo de la Cruz y El Mar -antiguo Paseo Colón-, uno de los sitios más emblemáticos de la capital del municipio Juan Antonio Sotillo.

Los interesados en participar en esta actividad de atletismo, que reunirá a personas de distintas edades, deberán aportar una colaboración de tres dólares -o su equivalente en bolívares- y llevar un termo de agua, para garantizar su hidratación durante el recorrido por el territorio portocruzano.

Objetivo de la actividad

A través de una publicación en plataformas digitales, el Comité Organizador de la Ruta Mosista 4K 2026 explicaron el objetivo de esta caminata.

"Este evento ha sido diseñado para que toda nuestra comunidad educativa disfrute de un recorrido dinámico y familiar en uno de los espacios más icónicos de nuestra ciudad. No se trata solo de caminar, queremos ver el espíritu de cada grupo", explicaron los voceros de esta justa, en la que se premiará a las ganadores de las categorías Mejor Vestimenta y Los Más Bochincheros.

Trascendió que tras la contienda, los asistentes disfrutarán de un compartir y podrán disputar encuentros amistosos de otras especialidades deportivas.

"Tendremos ventas de deliciosas comidas y bebidas para pasar un domingo increíble en comunidad, no solo eso sí no que te brindamos hidratación gratuita y tus snacks favoritos. Contaremos con tu entretenimiento, veras juegos de fútbol y voleibol de arena, ideales para compartir y disfrutar de las vistas (que se aprecian en el Paseo de la Cruz y El Mar)".

Los interesados en inscribirse para intervenir en La Ruta Mosista 2026, podrán hacerlo a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCDGmcXDDSMRbKG--2m3wYVdpDvM0vzGpnxHAHIyuDYkhMuA/viewform?usp=header. También pueden comunicarse al número telefónico (0412) 183-9070.

Puerto La Cruz / Joseph Ñambre