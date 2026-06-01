Delcy Rodríguez anuncia nueva línea de denuncias para combatir la “matraca”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes la puesta en marcha de una línea telefónica nacional destinada a recibir denuncias por presuntos casos de extorsión cometidos por funcionarios policiales, fiscales y jueces, en el marco de la consulta para la reforma del sistema de justicia penal.

Durante el acto de instalación de la Gran Consulta Nacional sobre la reforma judicial, Rodríguez aseguró que el objetivo es enfrentar de manera directa estas prácticas irregulares dentro de las instituciones. “Quiero acabar con la matraca (soborno) y extorsión, se acabó, el pueblo venezolano lo pide”, afirmó la funcionaria en declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión.

La mandataria explicó que el nuevo mecanismo permitirá a los ciudadanos denunciar estos hechos a través del número 0800-Extorsión, diseñado para atender reportes de sobornos y abusos de poder. “Tenemos que de verdad tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela, a la altura de la necesidad moral y ética que necesita esta república”, expresó.

Rodríguez señaló además que la iniciativa busca proteger a los funcionarios que cumplen con sus funciones de manera honesta, al tiempo que se sanciona a quienes incurren en actos de corrupción. “No es justo que los policías, jueces y fiscales honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano”, sostuvo.

Caracas / Redacción web