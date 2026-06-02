Marinos dejó en jaque a Gaiteros y está a un paso de la final

Marinos de Anzoátegui dejó en jaque la serie de semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, en la que enfrenta a Gaiteros del Zulia. Los navales se impusieron el lunes con pizarra de 76-68 para su tercera victoria al hilo ante el conjunto musical.

El Acorazado Oriental hizo respetar su casa, el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, y quedó a solo un triunfo de regresar a una final del baloncesto venezolano luego de ocho años de ausencia. K.J. McDaniels volvió a ser el más destacado con 17 puntos, nueve rebotes y dos asistencias.

Hay que resaltar también la actuación de Edwin Mijares, que salió desde el banco de suplentes y aportó 13 unidades, misma cantidad que Malik Dimé. Este martes 2 de junio el quinteto anzoatiguense tendrá la oportunidad de sellar su boleto a la instancia decisiva, cuando se mida a los furreros por cuarta ocasión, a partir de las 7:00 pm en "La Caldera".

Jerarquía

Como ha sido la tendencia en la serie de semifinales entre orientales y zulianos, Marinos sacó a relucir su jerarquía en momentos claves del partido. Pese a varias pérdidas de balón y tiros forzados, los navales tuvieron la capacidad de reponerse defensivamente para mantener a raya a su rival, que también desperdició varias ocasiones de al menos acercarse en el marcador en los minutos finales.

Gaiteros tuvo un arranque similar al del primer duelo en Maracaibo, donde tuvo como principal arma los tiros de tres. De los nueve triples de los musicales al menos cinco fueron en la primera mitad del encuentro, aunque en los últimos dos cuartos bajó su efectividad.

Los dirigidos por Julio Duquela incluso llegaron a lucir ventaja de 11 contables en el primer tramo del cotejo, situación que fue revertida por el cuadro anfitrión desde el segundo parcial, respaldados además por una afición que colmó "La Caldera del Diablo".

En ese mismo escenario El Buque tendrá este martes la oportunidad de barrer al actual campeón de la SPB, lo que se traduciría en su regreso a una gran final desde 2017, cuando cayó ante Guaros de Lara.

Cruce empatado

La eliminatoria entre Guaiqueríes de Margarita y Cocodrilos de Caracas es lo opuesto a la de Marinos y Gaiteros. Luego de que el quinteto saurio ganara los primeros dos choques en su feudo, La Tribu ha hecho lo mismo y empató el cruce a dos triunfos por bando.

A esa serie le resta un desafío en el Guaiqueríes Arena de La Asunción para luego regresar al gimnasio José Beracasa del Parque Naciones Unidas (PNU) de Caracas para disputar, como mínimo, un sexto juego.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo