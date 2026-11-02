Rubio y Oliver Blanco abordaron reformas para celebrar elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, abordaron las reformas institucionales necesarias para sentar las bases de elecciones «libres, justas y creíbles» en el país, durante una reunión celebrada este lunes en la sede del Departamento de Estado.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, ambos funcionarios conversaron sobre los avances de las negociaciones de reconciliación lideradas por Venezuela y las medidas institucionales relacionadas con el proceso electoral.

Durante el encuentro, Rubio reafirmó el plan de tres fases del presidente estadounidense para Venezuela, que contempla la estabilización, la recuperación económica y reconciliación política, y la transición democrática.

Asimismo, el secretario de Estado instó a continuar con la liberación de los presos políticos que permanecen detenidos en Venezuela.

Washington / Redacción web