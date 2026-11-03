OVP denunció muerte de un preso por infección urinaria en cárcel de Tocuyito

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de Elvis José Márquez Peña, quien se encontraba privado de libertad en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como «La Mínima», en Tocuyito, estado Carabobo. El hombre falleció el pasado 24 de octubre en el Hospital Dr. Enrique Tejera, a causa de un shock séptico de origen urinario.

De acuerdo con la información recibida por la organización, el fallecimiento estuvo asociado a una infección del tracto urinario cuyo agente causante estaba pendiente de identificación. El OVP cuestionó las condiciones en las que se encontraba el detenido antes de su muerte y pidió esclarecer cuándo comenzaron los síntomas, qué atención médica recibió y en qué circunstancias fue trasladado al centro hospitalario.

La organización informó que, desde abril de 2026, ha documentado más de 70 muertes de personas privadas de libertad, en un contexto de deficiencias en la atención médica dentro de los centros penitenciarios.

Ante este caso, Humberto Prado, director del OVP, exigió una investigación «inmediata, exhaustiva e imparcial» para determinar si Márquez Peña recibió los medicamentos y la asistencia médica necesarios, así como si hubo retrasos en su diagnóstico o traslado al hospital.

También pidió identificar a los funcionarios responsables de su atención y custodia, investigar posibles omisiones y establecer las responsabilidades penales, administrativas o civiles correspondientes.

Prado instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario a realizar evaluaciones médicas a los reclusos que presenten síntomas de infección o padezcan enfermedades graves, además de garantizar tratamientos, atención especializada y traslados hospitalarios oportunos. Asimismo, solicitó al Ministerio Público investigar las muertes bajo custodia del Estado relacionadas con posibles fallas en la atención sanitaria.

«Que nuestras denuncias no obtengan respuesta no significa que dejaremos de insistir, porque el silencio de los funcionarios no los exime de su obligación de proteger la vida y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad», concluyó el director del OVP.

Caracas / Redacción web