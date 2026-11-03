Nathaly Azócar asumió como nueva vocera de la Plataforma Unitaria en el municipio Simón Bolívar

La dirigente de Voluntad Popular, Nathaly Azócar, fue designada como nueva vocera de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en el municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui.

Tras asumir esta responsabilidad, Azócar señaló que su gestión estará enfocada en recorrer los distintos sectores de la jurisdicción para informar, organizar y escuchar a los ciudadanos sobre el proceso de transición política que atraviesa el país.

Indicó que la plataforma diseñó una agenda de visitas en formato de conversatorios, con el propósito de explicar a los barceloneses la ruta planteada para superar la crisis institucional.

Entre los temas que abordarán mencionó el plan de tres fases impulsado por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las discusiones relacionadas con los poderes públicos, particularmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE). Al respecto, sostuvo que una transición pacífica requiere recuperar la autonomía de las instituciones, contar con árbitros independientes y garantizar el respeto a la voluntad popular.

Azócar manifestó que asume la vocería con responsabilidad, humildad y compromiso con los habitantes del municipio. También recordó la participación ciudadana del 28 de julio de 2024 y afirmó que ese espíritu cívico permanece en las comunidades.

"Hoy nuestra labor como voceros es honrar esa gesta ciudadana transformándola en organización activa para defender nuestros derechos y concretar el cambio que toda Venezuela reclama", expresó.

Barcelona / Carlos Morales