Realizaron clínica internacional de fútbol en el Parque Ciudad Vinotinto de Lechería

Con el propósito de continuar elevando los estándares metodológicos y competitivos de sus categorías infantiles y juveniles, la Academia Ciudad Vinotinto llevó a cabo una Clínica Internacional de Fútbol en sus instalaciones, ubicadas en Lechería.

El evento, concebido como una jornada intensiva y de carácter exclusivo para los entrenadores, personal técnico y atletas pertenecientes a la institución, combinó capacitaciones teóricas durante las mañanas con sesiones de trabajo táctico y práctico en cancha durante los bloques vespertinos.

La actividad, realizada entre el lunes 26 hasta el jueves 29 de octubre, contó con la presencia del experimentado director técnico y fundador de la academia, César Farías. Según el departamento de prensa de Ciudad Vinotinto, también participaron el profesor Jesús Farías, el politólogo Alejandro Sánchez y el exfutbolista profesional Grenddy Perozo, quienes aportaron su visión estratégica, liderazgo y la exigencia requerida para potenciar el talento emergente del país.

Agregaron que la representación internacional estuvo liderada por los españoles Jesús Marcos, representante de los proyectos deportivos del Atlético de Madrid; y Makel López, del Real Madrid, quienes compartieron la metodología, planificación y estándares organizativos que rigen el fútbol base europeo.

Impulso

El gerente general de Ciudad Vinotinto, Roberto González, resaltó el impacto operativo e institucional que genera brindar una formación de jerarquía mundial dentro de su propia casa.

“Para nuestra institución es un verdadero honor y un gran impulso albergar esta clínica internacional, que no solo enriquece el trabajo diario de nuestros jugadores, sino que apoya de manera directa la formación de nuestros entrenadores. Contar con la presencia del profesor César Farías junto a su cuerpo técnico, de la mano de autoridades en formación del Real Madrid y del Atlético de Madrid, fortalece nuestra visión”, expresó.

Durante los cuatro días de jornadas metodológicas, el cuerpo técnico de la academia profundizó en aspectos clave como la toma de decisiones, la velocidad mental en espacios reducidos y el perfeccionamiento de fundamentos técnicos.

Lechería / Javier A. Guaipo