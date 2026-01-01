Roberto Carlos fue sometido a una angioplastia coronaria tras un examen de rutina

El exfutbolista Roberto Carlos, exjugador de la selección brasileña y el Real Madrid, fue sometido a una angioplastia coronaria el pasado lunes luego de que se le detectara una obstrucción en las coronarias en un examen de rutina, aclaró este miércoles el boletín médico del hospital en el que está ingresado.

El exlateral izquierdo acudió a una consulta de rutina y fue sometido a exámenes para el respectivo 'check-up', en uno de los cuales fue identificada la obstrucción, tratada el mismo día quirúrgicamente y sin complicaciones, asegura el boletín del Hospital Vila Nova Star de la ciudad brasileña de São Paulo.

"La angiotomografía en las coronarias realizada durante la evaluación identificó una obstrucción, por lo que fue recomendada una angioplastia coronaria (desobstrucción de las arterias con la ayuda de un catéter), realizada en el mismo día, con pleno éxito y sin intercurrencias", asegura la nota.

Situación

De acuerdo con el boletín médico, tras dos días hospitalizado, el exfutbolista de 52 años evoluciona de forma satisfactoria y se encuentra estable y sin síntomas, en un postoperatorio realizado en una unidad de cuidados intensivos.

Antes de la divulgación del boletín, el propio Roberto Carlos ya había aclarado en las redes sociales que pasó por un procedimiento "preventivo" en el corazón y que en ningún momento sufrió un infarto, como se llegó a especular.

"Pasé por un procedimiento médico preventivo, previamente planeado con mi equipo médico. El procedimiento fue un éxito y estoy bien. No tuve un infarto cardíaco", expresó el exlateral izquierdo en un mensaje publicado en inglés y portugués en sus redes sociales.

Función

El exlateral, que militó en el club merengue durante once años, entre 1996 y 2007, es actualmente embajador del Real Madrid.

Considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, fue campeón mundial en 2002 con la selección brasileña, con la que también alzó dos Copas América y una Copa Confederaciones, y conquistó con el Real Madrid tres Ligas de Campeones, cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales.

Sao Paulo / EFE