Roberto Baldo, uno de los argentinos detenidos en Venezuela, fue liberado

Roberto Baldo, un argentino-venezolano que se encontraba detenido en Venezuela desde finales de 2024, fue liberado, según informó este miércoles la senadora oficialista y exministra de Seguridad Nacional argentina Patricia Bullrich.

"¡Roberto vuelve a casa! Mientras algunos negaban la existencia de presos políticos, él estaba encerrado sin causa y sin debido proceso. Hoy recupera su libertad y vuelve con su familia", escribió Bullrich en su cuenta de la red social X.

La líder del oficialismo en el Senado no brindó más información sobre cuándo fue liberado Baldo ni sobre cuándo regresaría a Argentina, y aprovechó la ocasión para insistir con el pedido de liberación del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani, otros dos argentinos que permanecen detenidos en Venezuela.

Identidad

El pasado 15 de enero Bullrich había revelado la identidad de Baldo, cuya detención no había sido informada hasta entonces por las autoridades argentinas.

Según fuentes de la oposición venezolana en Argentina, Baldo fue liberado hace ya algunos días tras haber sido detenido a finales de 2024 junto a su esposa, la española-venezolana Montserrat Espinosa, que según medios también fue excarcelada.

El anuncio de la liberación de Baldo se da dos días después de que el Gobierno del presidente Javier Milei informara de la excarcelación de Gustavo Gabriel Rivara, otro de los argentinos que se encontraba detenido en Venezuela.

Rivara, según informó el lunes el canciller argentino, Pablo Quirno, se trasladó a Colombia donde recibió apoyo consular en la sede de la Embajada Argentina.

Cifras

Según la ONG Foro Penal, al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en las últimas semanas en Venezuela tras el anuncio por parte de las autoridades de ese país del comienzo de un proceso de liberación el pasado 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

El pasado viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la propuesta de una ley de amnistía -que debe aprobar el Parlamento que preside su hermano, Jorge Rodríguez- para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, período que cubre los gobiernos del chavismo.

Foro Penal contabiliza un total de 687 presos políticos en Venezuela, de los cuales 600 son hombres y 87 son mujeres, según un conteo hasta el pasado 2 de febrero. De este grupo, 505 son civiles y 182 militares, de acuerdo al boletín.

Por su parte, el Ejecutivo de Venezuela asegura que el país está "libre de presos políticos" y que los señalados como tal están encarcelados por la "comisión de terribles hechos punibles".

Buenos Aires / EFE