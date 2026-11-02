Ricardo Tarazona no pudo presentar informe sobre intento de agresión ante directiva de CNP Yaracuy

Ricardo Tarazona, corresponsal de El Carabobeño que labora en Yaracuy, trató de presentar un informe detallado sobre un intento de intimidación del que fue objeto recientemente en el estado Yaracuy.

El documento iba a ser entregado a la Junta Directiva de la seccional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en esa entidad, pero el intento fue infructuoso.

El 28 de octubre el comunicador social se encontraba realizando una cobertura en el sector El Picure, donde los vecinos le dijeron que una ambulancia estaba averiada desde hace cuatro años y que la misma se necesita para trasladar a los enfermos de la zona a centros asistenciales. Mientras grababa la situación con su teléfono celular, una persona identificada como Comunero, lo intimidó y amenazó con agredirlo físicamente.

"Hoy estuve en la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Seccional Yaracuy, con la intención de consignar de forma presencial ante la Junta Directiva el informe detallado sobre los hechos de amedrentamiento e intento de censura de los que fui víctima en días pasados mientras ejercía mi labor reporteril en la comunidad El Picure, municipio Urachiche. Aunque no fue posible ser atendido en las instalaciones del gremio (CNP), nuestra postura se mantiene firme, acudimos para sentar un precedente formal en resguardo de la integridad física de los periodistas que cubrimos la fuente comunitaria y en defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a estar informado. En este sentido, solicitamos un pronunciamiento gremial y la exigencia de garantías para el libre ejercicio del periodismo en cada rincón de nuestro estado Yaracuy", escribió Tarazona en Instagram.

Puerto La Cruz / Redacción Web