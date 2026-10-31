Fedecámaras Sucre instó a Corpoelec a eliminar el cobro por demanda contratada (+Fotos)

Durante una mesa de diálogo con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el sector empresarial solicitó la eliminación del cobro por demanda contratada, argumentando que la empresa de servicios no está en condiciones de garantizar de forma continua el flujo eléctrico estipulado en los contratos comerciales.

El gremio pidió que en la facturación del servicio solo se reflejen los kilovatios (kW) realmente consumidos.

En la mesa de diálogo con el sector empresarial del estado Sucre, participaron Fedecámaras Sucre junto a sus entes afiliados, la Cámara de Turismo regional y la Cámara de Comercio de Cumaná. También señalaron que, aunque por normativa legal las empresas están obligadas a autogenerar electricidad mediante plantas eléctricas, el Estado venezolano no les facilita el acceso prioritario al combustible, lubricantes y materiales requeridos para su mantenimiento.

Descentralización

Los representantes gremiales solicitaron la descentralización de las gestiones y procedimientos administrativos, advirtiendo que la centralización de respuestas, decisiones e inversiones en Caracas, retrasa las soluciones operativas que demandan los servicios públicos regionales, tanto en electricidad como en agua potable.

El presidente de Fedecámaras Sucre, Abelardo Kasabdji, exhortó a sus afiliados a ponerse al día con los compromisos pendientes mediante convenios de pago. “Todos los ciudadanos tenemos derechos, pero también deberes; entre ellos, cumplir con el pago oportuno de los servicios públicos”.

Sucre/ Corresponsalía