Asociación de Dominó de Bermúdez anuncia la Copa Navideña Freddy “Catire" Real

El vocero de la Asociación de Dominó del municipio Bermúdez del estado Sucre, Freddy Mata, ofreció declaraciones sobre los avances organizativos de la disciplina en la entidad y los próximos eventos en el marco de una rueda de prensa.

Mata informó que la asociación se encuentra en un proceso de reestructuración con el respaldo de la Federación Venezolana de Dominó (FVD) y del Instituto de Deporte de Sucre.

“La Asociación de Dominó está experimentando una reestructuración apoyada por la Federación de Dominó de Venezuela, a quien agradecemos la participación del profesor Efraín Velásquez, que le da un apoyo contundente a lo que es la recuperación de esta asociación”, señaló.

Destacó el respaldo de las autoridades deportivas regionales y municipales, así como la conformación de más de siete clubes legalizados en el municipio Bermúdez, con lo que aspira sumar para que Sucre se convierta en una potencia nacional e internacional de la disciplina.

El torneo de fin de año

Con relación a la programación de fin de año, anunció la realización de la copa navideña en honor al fallecido empresario Freddy “Catire” Real, quien fue un apasionado de la disciplina.

“Daba gusto verlo jugar dominó. Aun cuando no estaba federado, de manera espontánea asistía a los eventos nacionales y representaba a Carúpano. Esta copa en su honor tendrá un realce y una connotación de dominó federado nacional con la participación de varios estados del país”, manifestó.

La copa está prevista para el 12 de diciembre en las instalaciones del Hotel Eurocaribe Internacional de Carúpano y contará con la participación de atletas federados y no afilados a la FVD del país.

“Es una invitación abierta a todos aquellos atletas a nivel nacional y regional, federados o no, que quieran participar en la contienda navideña en honor al 'Catire' Real, para que se acerquen a la ciudad de Carúpano. Pronto saldrán los flashes informativos”, indicó Mata.

Se espera la asistencia de entre 80 y 100 exponentes del dominó, provenientes de estados orientales como Monagas, Bolívar, Delta Amacuro, Nueva Esparta y Anzoátegui, además de los municipios del estado Sucre.

Competencia

Mata también informó que una representación de seis sucrenses participaría este sábado 31 de octubre en el Campeonato Nacional Infantil de Dominó, que se desarrollaría en Anzoátegui.

“Es un número interesante para un comienzo; creemos que en los próximos campeonatos vamos a tener muchos más”, dijo.

Sobre el nivel competitivo de Sucre, recordó que la entidad ha tenido campeones mundiales de dominó y que, tras un bache organizativo, ha retomado su presencia en los campeonatos nacionales.

“El año pasado comenzamos a incluirnos. Sucre vuelve a aparecer en los 100 mejores jugadores a nivel nacional. Este año tuvimos participación en el campeonato criollo en Puerto La Cruz, y allí hablamos 400 o 500 atletas. Sucre viene con mucha fuerza”, afirmó.

Sucre/ Yumelys Díaz