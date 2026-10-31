Jornadas científicas de Carúpano aportaron actualización a gremio médico de la región de Paria

Carúpano, en el estado Sucre, se convirtió por cuarta vez en la sede de la actualización científica, con las jornadas organizadas por el gremio médico y la Policlínica Carúpano, diseñadas como un evento de tres jornadas de trabajo con 15 exposiciones, dirigidas a jóvenes graduados y estudiantes de la carrera de medicina.

El evento contó con la convocatoria de médicos generales, estudiantes de medicina, residentes de posgrado y jóvenes especialistas.

De acuerdo con la información aportada por el médico urólogo Juan Carlos Luiggi, organizador del evento, participaron expositores especialistas locales y de otras regiones del país, como Monagas, Bolívar, Miranda, Sucre-Cumaná y de Caracas.

Explicó que las ponencias abarcaron diversas áreas de la medicina, tales como medicina general, cirugía y pediatría.

Objetivo

Resaltó que las jornadas se desarrollaron con el objetivo de brindar educación médica continua para fortalecer la academia desde los inicios de la carrera médica, además de contrarrestar las dificultades actuales que atraviesa el sector educativo en Venezuela y que afectan la formación de los nuevos médicos.

Luiggi destacó, además, el registro de unos 138 profesionales y estudiantes inscritos, provenientes de Carúpano y de la zona de Paria.

La realización del evento fue posible gracias al apoyo de diversas empresas e instituciones privadas, laboratorios farmacéuticos y comerciantes locales, como parte de la cooperación entre los sectores público y privado, fundamental para el progreso y el desarrollo del país.

Atención

Una de las ponentes, la internista Samira Salaheddine, tocó el tema del síndrome cardiorrenal metabólico y su evolución conceptual, un mal frecuente en la actualidad y que manifiesta los factores de riesgo cardiovascular para el desarrollo de enfermedades sistémicas como la hipertensión y la diabetes.

Explicó que conceptualmente se ha actualizado el término; anteriormente conocido como síndrome metabólico, hoy en día se denomina síndrome cardiorrenal metabólico para integrar tres esferas esenciales: el corazón, el riñón y el metabolismo.

Dijo que en la región es preocupante debido a la necesidad de concienciar a la población sobre los factores de riesgo y los antecedentes genéticos de primera línea.

Aunque no se dispone de cifras estadísticas locales exactas, se afirma que una gran cantidad de la población de la zona padece del síndrome cardiorrenal metabólico.

Sucre/ Yumelys Díaz