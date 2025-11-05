Revisaron programas sociales en el estado Sucre con la presencia de voceros de ocho municipios

Carúpano, en el estado Sucre, sirvió de sede para un encuentro estratégico de alto nivel, con el fin de robustecer las políticas sociales que se ejecutan a través de los diversos programas de atención en la entidad.

La reunión contó con la presencia de Benito López, responsable estadal de la Vicepresidencia de Misiones y Grandes Misiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Sucre, quien destacó que buscan garantizar la atención popular directa, a través del trabajo de las estructuras de base del Psuv y las comunas.

Participantes

En la actividad participaron representantes de los municipios Andrés Eloy Blanco, Arismendi, Benítez, Cajigal, Cruz Salmerón Acosta, Libertador, Ribero y el anfitrión, Bermúdez.

La agenda también abordó la planificación del último trimestre del 2025 y una revisión de los planes sociales.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano