miércoles
, 05 de noviembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Revisaron programas sociales en el estado Sucre con la presencia de voceros de ocho municipios

noviembre 5, 2025
Los responsables del área social se reunieron en Bermúdez/ Fotos: Corresponsalía

Carúpano, en el estado Sucre, sirvió de sede para un encuentro estratégico de alto nivel, con el fin de robustecer las políticas sociales que se ejecutan a través de los diversos programas de atención en la entidad.

La reunión contó con la presencia de Benito López, responsable estadal de la Vicepresidencia de Misiones y Grandes Misiones del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) en Sucre, quien destacó que buscan garantizar la atención popular directa, a través del trabajo de las estructuras de base del Psuv y las comunas.

Participantes

En la actividad participaron representantes de los municipios Andrés Eloy Blanco, Arismendi, Benítez, Cajigal, Cruz Salmerón Acosta, Libertador, Ribero y el anfitrión, Bermúdez.

La agenda también abordó la planificación del último trimestre del 2025 y una revisión de los planes sociales.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram