Revisa esta guía para realizar donaciones

Tras el reciente sismo, las autoridades de salud y organizaciones civiles hacen un llamado a la solidaridad organizada, enfatizando que no se debe donar al azar, sino siguiendo los protocolos internacionales de la OMS/OPS.

Esta guía visual detalla los suministros médicos esenciales requeridos para atender la emergencia humanitaria tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

El documento prioriza el tratamiento del síndrome de aplastamiento mediante soluciones salinas e insumos intravenosos para prevenir daños renales graves.

Se solicita apoyo para la hidratación y prevención de brotes, incluyendo pastillas potabilizadoras y sales de rehidratación oral. La lista abarca materiales para el control de infecciones y traumas, además de medicamentos críticos para pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Enfatiza la importancia de la logística vital, exigiendo que todos los donativos tengan fechas de caducidad vigentes.

Estas recomendaciones siguen estrictamente los protocolos establecidos por la OMS y la OPS.

Por Redacción web