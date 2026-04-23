Retiraron más de una tonelada de desechos en laguna de Lechería

Más de 1.3 toneladas de desechos fueron retirados de la laguna Rómulo Gallegos de Lechería, luego de la jornada de saneamiento realizada por distintas organizaciones que hacen vida en la zona norte del estado Anzoátegui.

Así lo indicaron desde el comité gestor de la actividad, liderado por la concejal del municipio Urbaneja, Ada Charles.

La vocera detalló que se recogieron plásticos, cauchos, botellas y otros residuos, así como dos camiones cargados con distintos escombros.

La labor, realizada el miércoles 22 de abril en el marco del Día Internacional de la Tierra, reunió a decenas de voluntarios, autoridades municipales y representantes de diversas organizaciones, que sumaron esfuerzos para intervenir y recuperar lo que calificaron como un "importante humedal costero".

Contribución

La edil Ada Charles, quien también es directora de la organización Cultura ODS, destacó la relevancia de la jornada de limpieza en la mencionada laguna.

Añadió que ese espejo de agua ha ido ganando espacio como sitio ideal para la observación de aves (aviturismo), actividad atractiva tanto para los habitantes del municipio como para los turistas.

Otros voceros del comité organizador también resaltaron la importancia de mantener espacios limpios y saludables al servicio del disfrute de toda la comunidad, que es lo que buscan con este tipo de iniciativas.

Detallaron que, además de Cultura ODS, la actividad fue impulsada por el Club de Observadores de Aves de Anzoátegui y la Fundación Convalores, en el marco de su Proyecto “7 Maravillas Naturales de América”.

Enfatizaron que esta última instancia promueve la conservación y valoración de espacios naturales mediante expediciones, educación ambiental y participación ciudadana.

De igual manera valoraron el aporte de varios ediles del concejo municipal de Lechería, directores de la alcaldía de Urbaneja y policía municipal, junto a organizaciones como Angeles del Camino, Cámara de Comercio de Lechería y Fundación La Tortuga, entre otras.

Trabajo integral

Los organizadores de la jornada de limpieza enfatizaron que la Laguna Rómulo Gallegos actualmente requiere una labor integral de recuperación, donde el saneamiento representa la primera fase de un plan más amplio.

Precisaron que la ruta incluye la siembra cultural, educación ambiental y la reconstrucción de valores cívicos relacionados con el cuidado del entorno.

Pensando en el potencial turístico, en una nota de prensa resaltaron que el humedal alberga más de mil 500 especies de aves migratorias y nativas, lo que lo consolida como un escenario ideal para el ecoturismo y la observación de aves.

Finalmente aseguraron que la del miércoles es la primera de una serie de jornadas continuas que tienen como meta consolidar un programa permanente de conservación de la laguna.

Lechería / Javier A. Guaipo