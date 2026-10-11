Restringen paso entre Táchira y Apure tras colapso del puente Burgua

Las intensas precipitaciones registradas en la región andina ocasionaron el colapso de la estructura del puente Burgua, ubicado en la vía Local 1, específicamente en el límite entre los estados Táchira y Apure. Así lo confirmó el Ministerio del Poder Popular para el Transporte en sus redes sociales.

Ante esta contingencia, que afecta la comunicación terrestre entre ambas entidades, el paso vehicular en la estructura se encuentra restringido.

Por su parte, las autoridades instaron a los conductores y a la ciudadanía a mantenerse atentos a través de los canales oficiales, donde se ofrecerán detalles sobre las labores técnicas que se ejecutarán próximamente para recuperar la infraestructura y restablecer la movilidad en la zona.

Las intensas precipitaciones registradas durante la jornada de este sábado 10 de octubre ocasionaron anegaciones en diversas zonas del país, entre las que destacan Caracas y estados centrales como Miranda, Aragua y Carabobo.

Caracas / Redacción web