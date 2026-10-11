Papa León XIV se operará de un nódulo en el pulmón en los próximos días

El papa León XIV anunció este domingo que en "los próximos días" deberá someterse a una operación por un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial". El anuncio tiene lugar a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú.

El propio pontífice fue quien informó sobre su salud de forma pública, desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.

"Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado", afirmó.

Posteriormente, aclaró que los médicos "consideran oportuno intervenir" y por ello, siguiendo sus consejos, finalmente ha decidido "operarse para extirpar" el nódulo "en los próximos días".

"Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo", dijo para concluir.

Vaticano / Redacción web