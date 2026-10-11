Sismo de magnitud 5,1 se registró en el sur de Perú

Un sismo de magnitud 5,1 se sintió este domingo en la región de Arequipa, ubicada en Perú, aunque se descartó un eventual tsunami. El movimiento se registró escasas horas después de otro evento telúrico de magnitud 4,5 en la vecina región Ica, ubicada también en la costa sur del país.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el terremoto en Arequipa se registró a las 8:43 hora local (13:43 GMT) con epicentro a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en la provincia de Camaná, y a una profundidad de 47 kilómetros.

Según el reporte de EFE, el sismo tuvo una intensidad de III a IV en el distrito de Quilca.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil informó que el sismo en Arequipa fue sentido entre leve y moderado por la población, y que no genera tsunami en el litoral peruano.

Lima / Redacción web