Más de 2 mil pacientes mensuales serán beneficiados con la rehabilitación del laboratorio del IVSS Las Garzas de Barcelona

El pasado lunes 3 de agosto fueron entregados los trabajos de rehabilitación de algunas áreas del Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ubicado en el sector Las Garzas de Barcelona, municipio Simón Bolívar.

Las labores, llevadas a cabo por la gobernación en sinergía con la empresa privada, incluyeron, entre otras cosas, la recuperación del área de laboratorio, con la cual se beneficiarán más de 2 mil pacientes mensuales.

Se conoció que esta obra, contemplada como la primera acción del Plan Anzoátegui Nuestro que se desarrollará este segundo semestre del año en la entidad, conllevó una inversión cercana a los 150 mil dólares.

Detalles

Durante la entrega de los trabajos de rehabilitación, el gobernador Luis Marcano presentó, entre otras cosas, todos los detalles de lo que será esta nueva etapa del modelo de gestión, orientada a consolidar el desarrollo integral y el bienestar de la población con una inversión de 8 millones de dólares en la ejecución de 35 acciones, durante los próximos cinco meses de este año.

Detalló que de este monto total 3.5 millones de dólares se destinarán al Sistema Público de Salud, 2.5 millones de dólares al Plan de Cuidados para la Vida y atención a casos de salud de alto costo.

También se invertirán 2 millones de dólares en vialidad, enfocados principalmente en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, donde actualmente se ejecutan adecuaciones al Sistema Bus de Tránsito Rápido (BTR), la rehabilitación del elevado de Lechería y la ampliación de paradas de transporte público.

Otro

Por otro lado, se conoció que como parte de este plan, este miércoles 5 de agosto también fueron entregados los trabajos de recuperación del laboratorio del Hospital Tipo I Dr. Antonio Rondón Lugo de Clarines, municipio Bruzual.

Según el equipo de gobierno, el espacio fue acondicionado con climatización integral, nueva iluminación, pintura, reparación de techos y se dotó con equipamiento de alta tecnología.

Barcelona / Elisa Gómez