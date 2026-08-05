Concejales de El Tigre oficializan pasaje urbano en 250 bolívares

Este martes, 4 de agosto, la comisión de Servicios Públicos del concejo municipal de Simón Rodríguez, fijó en 250 bolívares el costo del pasaje urbano en El Tigre, estado Anzoátegui, para vehículos de cuatro y cinco puestos. Mientras que para el transporte masivo (autobuses y vans), la tarifa es de 190 y 220 bolívares, respectivamente.

En cuanto a la ruta hacia el municipio Guanipa, el monto quedó establecido en 400 bolívares en carros de cinco puestos, en autobuses Bs 250 y en vans es de Bs 300.

El debate entre los legisladores locales también contó con la participación de autoridades policiales, tránsito municipal y el sector transporte de la localidad.

El edil José Gabriel Brito, presidente de la comisión de Servicios Públicos, explicó que el objetivo es homologar el cobro y regular la aplicación del nuevo plan tarifario en el ámbito municipal.

Sin sorpresa

Los montos definidos por las autoridades no sorprenden a los tigrenses, pues desde hace una semana algunos transportistas se adelantaron a cobrar con aumento, según lo denunciado por usuarios del servicio.

"En la ruta que cubre Inavi, San José y Paraíso, cada chofer cobra lo que le da la gana. El viernes en la mañana pagué 200 bolívares y al mediodía me cobraron 250 bolívares. Reclamé y me dijeron eso del aumento", comentó Nereida Suárez, habitante del sector Paraíso.

En la mesa de trabajo de la cámara municipal, también se acordó que cada dos meses se realizará una revisión y ajuste del pasaje, el cual está anclado al 0,25 de la cotización del dólar, esquema proyectado para garantizar el equilibrio operativo de los conductores y proteger a los usuarios.

Tabulador oficial

Finalmente, el tabulador oficial de tarifas se estableció de la siguiente manera:

Perímetro Urbano corto:

Carros (cuatro y cinco puestos) Bs 250,

Van (transporte alternativo) Bs 220,

Autobuses Bs 190.

Perímetro Urbano Largo (La Magnolia, Lomas del Palomar, Las Mercedes, Virgen del Valle, San Antonio y Virgen de Coromoto):

Carros (4 y 5 puestos) Bs 300,

Van (transporte alternativo) Bs 250,

Autobuses Bs 190.

Ruta El Tigre–Guanipa: Carros (cuatro y cinco puestos) Bs 400,

Van (transporte alternativo) Bs 300,

Autobuses Bs 250.

Ruta Zona Rural (Aguacatal, Puente Choris / Aventazón, La Bomba y Guarapera):

Carros (cuatro y cinco puestos) Bs 400,

Van (transporte alternativo) Bs 300,

Autobuses Bs 250.

Estas rutas igualmente tendrán un recargo del 20% los días domingo y feriados.

El Tigre / Damary Díaz