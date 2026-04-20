Restablecieron energía 220v en zona alta del sector Bello Monte (+Fotos)

Se acabó la espera. En la calle El Silencio del sector Bello Monte, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, fue restablecida la energía 220v en horas de la tarde del viernes 17 de abril.

La restitución total de las dos fases se logró luego de que una cuadrilla de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) instalara un transformador adicional para poder activar las dos fases en todas las viviendas de la zona alta.

También instalaron poste y transformador para el colegio de la zona

Cuando se produjo la explosión del equipo que generaba energía en esta parte de la comunidad, el 9 de abril, en principio todas las viviendas quedaron a oscuras, pero tras las labores de la empresa estatal fue restituida sólo la fase 110v y así permanecieron durante una semana.

Alegría

La reactivación de la energía 220v alegró a más de un vecino, sobre todo a los que cuentan con aires acondicionados que sólo funcionan con esa fase.

"El calor en la casa era insoportable. Vivimos varios días desesperantes, pero al menos ya se logró que trajeran el otro transformador. Cuando pusieron el de 50kva solo se sobrecargó ahí mismo, así que tuvieron que traer uno más de 35 kva. Por lo menos no pasamos el fin de semana con calor", expresó la vecina Adriana Velásquez.

Otra maniobra

Ese día, los trabajadores de Corpoelec también instalaron un poste que se requería para colocar un transformador eléctrico de uso exclusivo para la escuela Andrés Bello, que también está situada en la calle El Silencio.

Ahora sí podrá activar los aires acondicionados que fueron otorgados por el gobierno nacional, pero que no los habían puesto en funcionamiento por falta de energía 220v.

"Esta también es una excelente noticia, ya los niños y las maestras no pasaran calor. Estamos contentos por eso", comentó la señora María Rodríguez, abuela de un estudiante del plantel.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez