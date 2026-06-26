Rescatistas recuperan cinco cuerpos y denuncian falta de maquinaria en El Junquito

Las labores de búsqueda de personas desaparecidas continúan en distintos sectores de El Junquito, tanto en los kilómetros que pertenecen al municipio Libertador de Caracas como los que pertenecen a La Guaira.

Los rescatistas voluntarios denuncian que tras dos días de los terremotos que afectaron el país, de magnitud 7,2 y 7,5 las autoridades aún no han enviado maquinaria para remover escombros.

Uno de los voluntarios que colabora en el kilómetro 23, zona conocida como "el pueblo" de El Junquito, le informó a TalCual que han recuperado cinco cuerpos.

Detalló que el mismo día de los fuertes sismos rescataron los cadáveres de una mujer y su hijo de tres años de edad y que el pasado jueves 25 de junio sacaron de entre los desechos tres cuerpos más: todas estas mujeres.

"Dicen que faltan personas (por rescatar entre los fragmentos)", comentó el hombre.

Tal cual pudo conocer que la Cruz Roja Venezolana acudirá a zonas afectadas de El Junquito la tarde de este 26 de junio.

Escombros

De acuerdo con el voluntario, la remoción de escombros en El Junquito se está haciendo con la ayuda de particulares. Explicó que hay una cuadrilla de "Juntos Todos es Posible" que trabaja en otra zona de esta parroquia y se movilizó por decisión propia y en acuerdo con el encargado del equipo.

Estos trabajadores llevaron su maquinaria de trabajo y camiones para colaborar con la comunidad. "Toda la ayuda que ha llegado no tiene que ver con el gobierno. Es la gente que se ha organizado, entre motorizados y gente en sus vehículos propios, han armado grupos grandes y traen agua, comida y lo que puedan", afirmó.

En el lugar también prestan apoyo funcionarios policiales y de la Guardia Nacional en labores de búsqueda.

Caracas / Tal Cual