Rescatan con vida a un hombre que pasó ocho días bajo los escombros en La Guaira

Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, fue rescatado con vida tras pasar ocho días atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande, una estructura de nueve pisos con serio peligro de derrumbe. El Cuerpo de Bomberos de Chile, a cargo de las operaciones de salvamento, confirmó la noticia.

«Tras más de 70 horas de trabajo y luego de ocho días de los terremotos que azotaron a Venezuela, el equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán», informaron los rescatistas. El ciudadano se encuentra en buenas condiciones generales y ya fue trasladado a un centro asistencial.

La complejidad del rescate: un segundo túnel

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, realizó un seguimiento continuo del caso. La noche del miércoles, el mandatario detalló el estado de Gil Flores y la complejidad de las labores de salvamento.

Pese a pasar más de una semana bajo las ruinas, el hombre logró mantenerse hidratado. Con voz tenue, relató a los rescatistas que no presentaba heridas de gravedad, aunque tenía las manos raspadas y sufría la incomodidad de las piedras a su alrededor.

Las maniobras enfrentaron serias dificultades debido a las condiciones del terreno. «El edificio es sumamente inestable y el túnel que excavamos sufrió varios derrumbes», explicó Bukele. Ante la imposibilidad de estabilizar y reforzar la primera vía, los especialistas decidieron abrir un segundo acceso desde otro punto con el fin de avanzar de forma segura.

Horas antes del rescate, el equipo USAR de Chile difundió un video donde se observaba a la víctima con tapabocas mientras conversaba con el personal de emergencia. En el material audiovisual, los bomberos le pedían que se colocara las gafas de protección para evitar el impacto del polvo y los sedimentos.

Balance de la catástrofe

El doble terremoto del pasado 24 de junio causó estragos en varios estados de Venezuela, pero el estado de La Guaira sufrió los mayores impactos. El balance oficial, con corte al 1° de julio, registra 2.295 fallecidos y 11.267 heridos.

Al cumplirse una semana de los sismos, el Ejecutivo nacional decretó siete días de duelo e informó que las labores de búsqueda continuarán. Por su parte, sobrevivientes de la catástrofe cuestionaron la falta de una acción inmediata y oportuna por parte de las autoridades para atender la emergencia en las primeras horas.

Puerto La Cruz / Redacción web