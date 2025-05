Requesens ve "desacertado" llamar a la abstención en comicios del 25 de mayo

El opositor Juan Requesens, candidato a la gobernación del estado venezolano de Miranda (norte), consideró "desacertado" llamar a la abstención en los comicios regionales y legislativos del próximo 25 de mayo, tal como lo ha hecho la oposición mayoritaria, que rechaza este proceso al insistir en su triunfo en las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el ente electoral proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.

"Yo, Juan Requesens, creo que es desacertado plantear la abstención como una estrategia para defender lo que pasó el 28 y como una estrategia para la movilización y la articulación social", declaró el opositor en una conferencia de prensa en Caracas.

Requesens, quien estuvo preso entre 2018 y 2023, con un período bajo arresto domiciliario, tras ser acusado de formar parte de un fallido atentado que sufrió Maduro con un dron cargado de explosivos, admitió haber promovido la abstención en el pasado, pero confesó que ahora se arrepiente. Además, dijo sentir temor por las consecuencias de su postulación.

Palabras

"Yo sí tengo miedo, claro que lo tengo, porque nosotros estamos aquí diciendo verdades, criticando, exigiendo, demandando, visibilizando, y en este país ustedes saben lo que puede pasar cuando uno hace eso. A mí ya me pasó", subrayó.

No obstante, argumentó que el apoyo ciudadano que asegura haber recibido es lo que lo mantiene en la carrera electoral.

"Salimos a la calle ¿y qué nos encontramos? Juan, 'dele' (adelante). 'Dele', Juan. La mayor fuerza de nosotros ha sido precisamente esa, escuchar a la gente", justificó.

Confirmación de candidatura

El pasado 29 de abril, el opositor confirmó su candidatura a las elecciones regionales y legislativas a través de un video colgado en su perfil de Instagram, en el que llamó a participar en la cita comicial y no dejarse "arrebatar" el voto.

Este miércoles, la líder opositora de Venezuela María Corina Machado reiteró su rechazo a la convocatoria del 25 de mayo, al insistir en el triunfo del antichavismo en las presidenciales del año pasado.

"Tú ya desobedeciste y cuando todos decimos no, ellos no mandan. El 28 de julio ya votamos, el 25 de mayo no", señaló la exdiputada en una grabación publicada en X.

Caracas / EFE