Aumenta el tiempo de espera en paradas de transporte público de El Tigre

La espera para abordar las unidades del transporte público se ha prolongado en distintas paradas de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. El problema estaría relacionado con retrasos en el suministro de combustible que se reportan en gasolineras de la ciudad a causa de los seguidos apagones.

Hasta hace una semana los pasajeros, en promedio, demoraban entre 20 o 30 minutos en estos lugares. Ahora, pueden alcanzar la hora y media mientras llegan las unidades que cubren las respectivas rutas.

Moraima Torres, quien ya sumaba media hora en la parada de la plaza Martí aguardando por un carro por puesto que la trasladara hasta el sector San José, comentó que empezó a notar la situación desde el fin de semana.

"Vine al centro a hacer unas compras y estuve desde la 1:30 pm hasta casi las 3:00 pm. Finalmente pasó un autobús y pude irme. Porque fueron muy pocos los carritos que estaban activos", comentó.

Bombas sin electricidad

En los últimos días, varias estaciones de servicio del municipio lucieron con extensas colas de vehículos mientras permanecían sin energía eléctrica. La falla les impedía hacer uso normal de los sistemas de despacho y cobranza, afectando principalmente las jornadas productivas de los profesionales del volante.

"Si tienes suerte y no se va la luz, no demoras tanto. Puedes tardar media hora en cola o menos, el problema es que últimamente es más el tiempo que estamos sin luz y así, sin combustible, cómo cubrimos el trabajo", explicó Yorman Pinto, chofer de ruta.

Aunque para este jueves, 21 de mayo, se apreció una mayor fluidez en las gasolineras, los conductores siguen con temor a que un nuevo apagón vuelva a paralizarlos.

El Tigre / Damary Díaz