Representantes sindicales y gremiales se concentraron en Barcelona para apoyar movilización hacia la embajada de Estados Unidos

Representantes de varios sindicatos y gremios que hacen vida en el estado Anzoátegui se concentraron, la mañana de este jueves 16 de abril, en la plaza Bombón de Barcelona, para apoyar la movilización que realizó la Coalición Sindical Nacional hacia la embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en Caracas, por mejores salarios.

La presidenta estadal del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y coordinadora de la Coalición Sindical en Anzoátegui, Maira Marín, manifestaron, una vez más, que exigen un salario de acuerdo al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

"Esa es nuestra aspiración, esa es nuestra exigencia. Vamos a seguir en las calles, no solamente en el día de hoy, vamos a seguir en las calles de cara al 1° de mayo, exigiendo nuestros derechos y reivindicaciones laborales para todos los sectores de los trabajadores, especialmente para los maestros", expresó Marín.

Similar opinión compartió el secretario ejecutivo del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-SAS), Juan Carvajal.

"Estamos atendiendo el llamado de la dirigencia nacional, de la Coalición Sindical que hoy está en la embajada norteamericana exigiéndole a la embajadora encargada de negocios de los Estados Unidos, que la señora presidenta encargada cumpla con la obligación que tiene con los trabajadores de Venezuela, que por el lapso de cuatro años no ha hecho una gracia con los trabajadores de aumentarles su salario digno", fue parte de lo manifestado por Carvajal.

Rechazo

Por el sector universitario hizo acto de presencia Juan Cedeño, miembro del Sindicato de Obreros de la Universidad de Oriente (Soudo), Núcleo de Anzoátegui, quién además rechazó que la dirigencia sindical que ha estado en la calle luchando por los derechos laborales, no haya sido tomada en cuenta para el diálogo que instaló el gobierno para tratar el tema salarial.

"Si con lo que decreta la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no estamos conformes, seguiremos en la calle luchando hasta que logremos el objetivo de nuestros derechos laborales: contrato colectivo, que se respete la Ley Orgánica del Trabajo y que se respete el artículo 91 de la Constitución. Nosotros vamos a seguir en la calle", resaltó Cedeño.

Barcelona / Elisa Gómez