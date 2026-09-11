Representantes están preocupados porque iniciarán las clases sin haber rehabilitado colegio de Peñalver

La incertidumbre reina en padres y representantes de la Escuela Básica Ezequiel Zamora, ubicada en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui.

Y es que aun cuando las autoridades locales se comprometieron a rehabilitar el plantel tras los daños estructurales que sufrió, producto del doble terremoto registrado en el país, el pasado 24 de junio, hasta la fecha no se ha ejecutado ninguna acción en el recinto y el próximo lunes 14 iniciará el período escolar 2026-2027.

Esta situación tiene preocupados a muchos padres, por lo cual convocaron a una asamblea con carácter de urgencia, la cual se desarrollará el mismo día de reinicio de las actividades académicas.

"A más de dos meses del sismo que afectó la región, las autoridades municipales han incumplido la totalidad de las promesas asumidas para la recuperación del plantel, poniendo en riesgo el inicio del año escolar. Desde el pasado 7 de julio de 2026, fecha en la que se llevó a cabo el evalúo post-terremoto en las instalaciones, se conformó una mesa de trabajo integrada por autoridades del municipio. En dicho espacio se asumieron múltiples compromisos para atender los daños estructurales de la institución. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha ejecutado ninguna de las acciones acordadas, dejando a la comunidad sin respuestas ni soluciones habitacionales o estructurales para las aulas", reza un comunicado difundido por representantes de estudiantes del centro educativo.

Según la información suministrada por el grupo, el encuentro se llevará a cabo en las instalaciones del colegio y tendrá como único punto a tratar las condiciones actuales para la permanencia de los niños y adolescentes en el plantel, evaluando los riesgos reales que corren los estudiantes al reincorporarse a las actividades en una infraestructura que no ha sido reparada.

"Los organizadores hacen un llamado a la máxima asistencia y participación de la comunidad, ante lo que consideran una situación crítica que afecta directamente el derecho a la educación y a la vida de los alumnos", concluye el comunicado.

Se conoció que la Escuela Básica Ezequiel Zamora posee una matrícula de más de 400 estudiantes de educación primaria.

Peñalver / Jesús Bermúdez