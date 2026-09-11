Denuncian que el sector Macondo de Santa Ana está oscuro y abandonado

Quienes deben caminar de noche por las adyacencias del parque Divino Niño en el sector Macondo de Santa Ana se encomiendan a Dios y rezan para llegar sanos y salvos, luego de andar a ciegas por la oscuridad que hay en la zona.

El lugar luce como "boca de lobo" ante la falta de alumbrado público que desde hace al menos cinco meses mantiene a la comunidad atemorizada y en alerta ante la presencia de peligrosas serpientes.

"En poco tiempo han aparecido varias cascabeles en el sector. Es un riesgo para todos los que vivimos en esta parte del pueblo, pero ya no sabemos a quién acudir para que pongan los bombillos en la calle", dijo Diógenes Martínez, quien habló en nombre de los afectados y se al refirió a la indiferencia del gobierno municipal ante sus reiteradas peticiones.

3.- El sector Macondo está totalmente a oscuras / Foto: Cortesía 2.- El parque Divino Niño está lleno de maleza / Foto: Cortesía

Otro riesgo

También solicitó una jornada de limpieza para el parque Divino Niño que luce lleno de maleza y en total abandono y la sustitución de los postes de alumbrado público que se encuentran sobre terrenos socavados y en riesgo de caer.

"Llevo como ocho años denunciando el peligro de un poste porque las guayas de alta tensión pasan sobre mi casa y si cede me va a caer encima a mí y a mis hijas. Estoy cansado de pedir que arreglen eso ya que más o menos 50 metros de acera se cayeron porque las lluvias socavaron el terreno. Lo que me dicen es que tengo que hablar con el gobernador Luis Marcano porque la alcaldía no tiene presupuesto para el embaulamiento", aseveró.

Santa Ana / Danela Luces