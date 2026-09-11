Gremios educativos y jefe de la zona en Sucre retomaron reuniones de seguimiento de la contratación

Este viernes se retomaron en Cumaná, estado Sucre, las reuniones de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Contratación Colectiva del sector educativo, con la participación de los voceros de los gremios docentes y el jefe del Centro de Desarrollo para la Calidad Educativa (CDCE), Luis Eloy Pérez Serra.

Gregory Quijano, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná y vocero de la Coalición Sindical en la entidad, informó que se acordó una nueva reunión extraordinaria para el jueves 17 de septiembre debido a la ausencia de representación sindical de la zona Carúpano-Paria.

Destacó que es un avance haber logrado la reinstalación, después de un largo periodo de tiempo y pese a los múltiples pedidos de reunión.

Temas

De entrada, se abordó en esta primera reunión el inicio del año escolar, su legalidad y el respeto al periodo vacacional de los trabajadores de la educación, amparado en el artículo 25 de la Constitución Nacional.

Se planificó que el próximo encuentro sea presencial y online para facilitar la participación de todos los representantes.

Además, se incluyeron como temas futuros la delegación sindical para la evaluación de registros de asignación de cargos, las necesidades del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación (Ipasme) en el estado Sucre, y la asignación de cargos para trabajadores suspendidos, según la necesidad de los centros de trabajo.

Quijano señaló que el Magisterio celebra la realización de estos encuentros y el cumplimiento de los acuerdos, entre los cuales se encuentra cumplir con el inicio del año escolar a partir del 16 de septiembre a fin de garantizar el tiempo de vacaciones de los trabajadores.

Explicó que se solicitó que no haya represalias ni sanciones para los trabajadores que no asistan los días lunes 14 y martes 15, ya que su asistencia es voluntaria.

Sucre / Yumelys Díaz