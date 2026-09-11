Fenatev de Nueva Esparta rechaza la convocatoria anticipada del año escolar

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev) en Nueva Esparta, Fermín Rivero, manifestó desde la Casa del Maestro, en La Asunción, municipio Arismendi, el rechazo del gremio docente al llamado de regreso a clases para el 14 de septiembre emitido por el ministerio de Educación.

Rivero calificó de ilegal el anuncio del titular de la cartera de enseñanza, Héctor Rodríguez, al señalar que el año escolar comienza el primer día hábil de la segunda quincena del mes de septiembre, sustentando su postura en la Ley Orgánica de Educación y la contratación colectiva.

El dirigente sindical sostuvo que la fecha correspondiente para el inicio de las actividades lectivas es el 16 de septiembre.

"Los maestros no están obligados a asistir a los planteles hasta tanto no llegue esa fecha para dar cumplimiento a su trabajo", acotó.

Respeto

Asimismo, Rivero instó a las autoridades educativas a respetar las leyes laborales y el estamento constitucional, expresando al ministro "respete la moralidad y la idoneidad de los docentes de Venezuela" ante las decisiones sobre el calendario escolar.

Por último, el representante de Fenatev cuestionó las declaraciones públicas sobre el salario docente, afirmando que "la mentira tiene patas cortas" y exponiendo que las constancias de trabajo reflejan un sueldo de 450 bolívares quincenales (900 bolívares mensuales) para la categoría cuatro, muy distante de los 240 dólares asegurados por el Ejecutivo.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero