Reportaron la excarcelación de Magbis Rondón, detenido desde 2019

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó este martes 3 de noviembre de 2026 sobre la excarcelación de Magbis Rondón Reyes, quien permanecía privado de libertad desde el año 2019 por motivos políticos y se encontraba recluido en el Centro Penitenciario Yare II, ubicado en el estado Miranda.

La organización no gubernamental dio a conocer la noticia a través de su cuenta en la red social X, donde celebró que Rondón pueda reencontrarse con sus seres queridos tras pasar aproximadamente siete años bajo custodia del Estado.

«Tras años de espera, finalmente vuelve a su hogar junto a su familia. Seguimos alzando la voz por quienes aún permanecen tras las rejas», manifestó el organismo mediante su pronunciamiento oficial.

La medida fue ratificada de forma independiente por el Comité de Derechos Humanos de la agrupación política Vente Venezuela, entidad que también dio seguimiento al caso del detenido.

Antecedentes

De acuerdo con los registros de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos fundamentales, Magbis Rondón Reyes cumplía una condena de 15 años de prisión tras ser imputado por el presunto delito de tráfico de armas.

No obstante, los miembros de esas ONG denunciaron de manera reiterada que su aprehensión estuvo vinculada directamente con las acusaciones formuladas contra su hermano, un efectivo militar señalado por el supuesto delito de rebelión. Por esta razón, el expediente de Rondón figuraba de manera constante en las nóminas de personas privadas de libertad por razones políticas en el país.

Compromiso de la Coalición

Tras confirmar la medida de libertad otorgada a Rondón Reyes, la Coalición por los Derechos Humanos reafirmó su compromiso institucional de continuar documentando y denunciando las condiciones de los ciudadanos que continúan tras las rejas por motivos ideológicos o políticos en los distintos recintos penitenciarios de Venezuela.

Aunque la excarcelación representa un alivio para el núcleo familiar de Rondón tras casi siete años de separación, las organizaciones civiles insistieron en que se mantendrán vigilantes y mantendrán la exigencia de libertad plena para la totalidad de los presos políticos registrados en el territorio nacional.

Caracas / Redacción Web