Un turista muerto y otro herido en Nepal tras chocar dos helicópteros en el Everest

Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés de origen indio resultó herido este martes después de que dos helicópteros colisionaran mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, según informó la Autoridad de Aviación Civil de ese país.

El fallecido viajaba a bordo de un helicóptero de la empresa Fishtail Air, mientras que otro turista que iba en la misma aeronave sufrió heridas. Por el momento, no se reportaron víctimas en el otro aparato.

El herido y los pilotos, que sufrieron heridas leves, fueron trasladados por vía aérea al Hospital Mediciti en Katmandú a bordo de un helicóptero de Prabhu Helicopter, de acuerdo con las autoridades. La colisión ocurrió alrededor de las 8:12 hora local (02:27 GMT) mientras las aeronaves intentaban aterrizar en un helipuerto del distrito de Solukhumbu, a pocos kilómetros del Campo Base del Everest.

Comunicado

Según un comunicado emitido por la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD y operado por Air Dynasty Heli Service Pvt Ltd, había volado desde el aeropuerto de Lukla hacia un helipuerto en Solukhumbu.

El otro, un AS350 con matrícula 9N-AJR y operado por Fishtail Air Pvt Ltd, había despegado de Gorakshep, en Solukhumbu, con destino a otro punto del distrito, transportando a dos ciudadanos extranjeros.

Las autoridades indicaron que están recabando más detalles sobre el incidente.

Katmandú / EFE