AN: Se han recibido 145 postulaciones para cargos del Poder Judicial

El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) ha registrado hasta la fecha 145 candidaturas de profesionales del derecho interesados en ocupar altos cargos dentro del Poder Judicial venezolano, que incluyen vacantes en las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.

El proceso de recepción de credenciales e inscripción formal de los aspirantes se inició oficialmente el pasado miércoles 28 de octubre y se mantendrá abierto hasta el próximo miércoles 11 de noviembre.

La atención a los abogados y jurisprudentes postulados se lleva a cabo en la sede del Museo Boliviano de la AN, en Caracas, en un horario comprendido entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m..

Evaluación de credenciales

De acuerdo con lo informado por la directiva del órgano evaluador de la AN, el Comité de Postulaciones Judiciales aprobó recientemente el baremo oficial de evaluación y avanza en la revisión sistemática de los expedientes.

El procedimiento contempla la preselección rigurosa de los perfiles con miras a estructurar una lista final que será elevada ante la plenaria del Parlamento para la votación y selección definitiva de los nuevos magistrados y magistradas, así como de las autoridades máximas del sistema judicial.

Para el proceso actual se contempla la preselección de 96 candidatos finalistas que serán presentados ante la plenaria del Poder Legislativo.

Más detalles

El Comité de Postulaciones Judiciales de la AN fue juramentado el pasado 22 de octubre e integrado formalmente por 23 miembros —entre diputados y representantes elegidos de la sociedad civil— con el mandato constitucional de conducir las fases de convocatoria, recepción de documentos, entrevistas y verificación de requisitos exigidos por la ley.

Desde la instancia parlamentaria se ha renovado el llamado a los juristas y académicos del país a incorporarse a esta convocatoria, destacando la relevancia institucional que reviste este proceso para la renovación estratégica de los órganos rectores de la justicia en Venezuela.

Caracas / Redacción Web