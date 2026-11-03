Vecinos de Villa Betania de Anaco protestaron tras doble tanda de cortes eléctricos

Vecinos del sector Villa Betania del municipio Anaco, estado Anzoátegui, realizaron una protesta pacífica la noche de este lunes, 2 de noviembre, para expresar su descontento por la doble tanda de cortes eléctricos que aplicó la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y que incluyó también a las zonas de la ciudad gasífera ubicadas en los alrededores del distribuidor Miranda.

Pasadas las 9:00 de la noche, los residentes, con cacerolas en mano, salieron a la avenida Los Pilones y manifestaron su inconformidad con la medida de racionamiento eléctrico que ayer sumó siete horas (cinco en el día y dos en la noche) y afectó a sectores ubicados en la zona este de la ciudad, entre ellos, Santiago Mariño, La Florida, Urbanización Cipreses y Alí Primera. Otros que se quedaron a oscuras fueron los vecinos ubicados en el corredor Lina Ron: Ocana, Francisco de Miranda, 3 de Diciembre, Nuevo Amanecer, Bolivariano, Araguaney, Villa Anzoátegui, Primero de Mayo y Francisco Carvajal, entre otros.

"Hasta cuándo vamos a seguir con esta desidia. Nos cortan la luz y no respetan. Se fue a las 9:50 am y llegó a las dos y pico. Entonces llega la noche y también quitan la luz. Los niños no descansan para ir a la escuela el otro día, los alimentos se dañan, las personas se enferman. Tenemos que salir a exigir nuestro derecho a un buen servicio", expresó uno de los vecinos que participó en la acción de calle.

Reactivación del servicio

A eso de las 10:00 de la noche fue restablecido el servicio y las personas que se habían movilizado hacia la avenida Los Pilones cesaron la protesta y se retiraron a sus hogares.

Los reportes de otros sectores afectados por el doble corte de energía eléctrica en un día también apuntan al rechazo de los vecinos a esa modalidad aplicada por Corpoelec y la califican como "un abuso" hacia los ciudadanos.

Cantaura sin luz

Mientras eso ocurría en Anaco, los habitantes de Cantaura, capital del municipio Freites, informaban que pasadas las seis de la tarde se quedaron sin luz.

"Toda Cantaura quedó a oscuras otra vez. Gracias a Dios sólo fue por media hora aproximadamente, pero después entraron en administración de carga dos circuitos y dejaron sin electricidad a varios sectores", relató Mario González.

Anaco / Danela Luces