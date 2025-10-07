martes
, 07 de octubre de 2025
Reportaron explosión en subestación eléctrica de Santa Cruz, en Aragua

octubre 7, 2025
La explosión dejó sin luz a varios municipios del estado Aragua / Foto: Twitter @FEDGLOCK

Usuarios de las redes sociales reportaron la noche de este martes una explosión en la subestación eléctrica Santa Cruz, en el estado Aragua.

De acuerdo con información compartida en X, la situación habría dejado sin luz a varios municipios de la entidad, entre ellos Cagua y San Mateo.

Hasta los momentos se desconocen los motivos que provocaron el incendio. Sin embargo, el diario regional El Siglo informó, citando fuentes extraoficiales, que explotaron unos cables en Turagua debido a la alta tensión, dado que estaban haciendo pruebas para restablecer el servicio eléctrico. Posteriormente, comenzó el incendio.

El medio también indicó que alrededor de las 7:30 pm, el alcalde Tony García dijo que todo estaba "controlado" y que el personal se encontraba en el lugar trabajando para lograr solventar la situación.

Aragua / Redacción web

