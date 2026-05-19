Banco de Leche Humana de la Maternidad de Carúpano atendió a unos 2 mil 800 neonatos durante 2025

Este martes, 19 de mayo, se celebró el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, por lo cual en la Maternidad Candelaria García de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre, se realizaron varios eventos para celebrar la fecha.

Pero más allá de la efeméride, la nutricionista Dayana Gil, coordinadora del Banco de Leche Humana de la maternidad, dijo que las cifras que exhibe la institución son un aval que permite hablar de mejoras sustanciales en áreas como la las tasas de morbi mortalidad neonatal, al ayudar a que los niños reciban ese primer alimento, que sus madres no producen en cantidad suficiente.

Gil señaló que en el año 2025 se recibió en la dependencia a unas 4 mil madres, 3 mil de ellas donantes de leche, que ayudaron con el insumo, pasteurizado, estudiado, nutricional y bacteriológicamente, a unos 2 mil 800 neonatos.

En total recolectaron unos 235 litros de leche, que sirvieron para alimentar a niños recluidos con afecciones cardiovasculares y respiratorias, para que pudieran avanzar y mejorar.

Explicó que la leche materna es sin duda el mejor alimento del mundo, con ella se pueden desarrollar niños inteligentes y sanos, además de que es la primera vacuna que reciben.

Agregó que la leche ayuda a los bebés a desarrollarse, fortalece el sistema inmuno biológico y aporta unos 250 nutrientes.

Ventajas

Amamantar -explicó la nutricionista, ayuda a la madre a prevenir los cánceres de ovarios y de mama, y la convierte en una persona más segura, que aporta más afecto a su bebé.

Dijo que promueven la donación, ante la importancia de que los niños reciban la leche y debido a que estos mejoran rápidamente cuando la reciben. “Con la leche donada de otras madres podemos ayudar a estos niños”.

Precisó que hay unos 11 bancos de leche humana a nivel nacional, y afirmó categórica que el de Carúpano es excelente.

“Es el mejor que está operativo en el país, porque certifica la producción ý el tipo de trabajo que se realiza”, acotó.

Sucre / Yumelys Díaz