Motrasalud denuncia déficit de unidades de transporte para personal del hospital Razetti

El coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud), Edisson Hernández, denunció que en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti, de Barcelona, se encuentran operativas apenas dos unidades de transporte para movilizar al personal del nosocomio.

El dirigente afirmó que estos buses de 30 puestos son insuficientes para cubrir la demanda de aproximadamente 800 trabajadores del centro de salud, que se benefician del servicio.

"Esta falta de transporte causa zozobra en el personal del hospital. El sentido común indica que es imposible que cerca de 800 trabajadores puedan movilizarse en las dos unidades de transporte de 30 puestos que están disponibles, una en la ruta de Puerto La Cruz y la otra en Barcelona. Además, con los sueldos simbólicos que obtienen los trabajadores les es imposible costear el pasaje para llegar a su sitio de trabajo o a sus hogares, razón por la cual es justo y necesario que el gobierno regional intervenga y cumpla con la promesa que no puede cumplir el presidente del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz) y autoridad única de la salud de elevar el número de unidades, cosa que hasta el momento no ha ocurrido", manifestó.

El dirigente añadió que los empleados del nosocomio capitalino viven una odisea, sobre todo, en horas de la noche, debido a que el déficit de transporte los obliga a buscar las líneas tradicionales que operan en las adyacencias del lugar.

"Las trabajadoras nocturnas deben caminar cerca de 500 metros, desde el hospital hasta el puente del Razetti, para buscar transporte, lo que las expone al hampa, que a esas horas hace de las suyas. Siempre deben encomendarse a Dios para llegar a sus hogares con bien. Es urgente que el gobernador haga algo por los trabajadores del Razetti y no espere la campaña electoral que se avecina para hacer nuevas promesas, los trabajadores quieren hechos en estos momentos", enfatizó Hernández.

Barcelona / Jesús Bermúdez