La Uptp realiza feria de oportunidades de estudios (+Fotos)

Desde el pasado martes, en el portal de la rectoría de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, se realiza la feria de oportunidades de estudios de la institución, como parte de la programación del aniversario de la casa de estudios.

Néstor Malavé, rector de la Uptp, precisó que se instalaron unos seis puntos de información de los programas nacionales de formación que se imparten en esa universidad.

Anunció que a la oferta académica se suma una nueva carrera, la licenciatura en distribución y logística, que abre la posibilidad de prosecución de estudios para los graduados de Mercadeo. “Los estudiantes pueden retomar sus estudios en un segundo año, para esperar un tercer año de prosecución y sacar su licenciatura”.

Oferta

Dio cuenta de las carreras que actualmente se imparten: las ingenierías mecánica, de mantenimiento, agroalimentaria, informática y de procesamiento de alimentos; además de las licenciaturas en administración, turismo, cultura nutricional y ahora distribución y logística.

Para este jueves está pautado que se instalen puntos de información de otras universidades y que se concrete la visita de estudiantes de varios liceos públicos y privados del municipio Bermúdez, para complementar la información sobre la oferta académica en la zona de Paria.

Sucre / Yumelys Díaz