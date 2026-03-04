Reportan la liberación del exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima

La noche de este miércoles se reportó la liberación del exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, luego de casi tres años de detención.

Dicha información fue publicada por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, a través de su cuenta de X.

Más temprano, la ONG había informado que Paraqueima se encontraba en el Tribunal de Justicia, en Caracas, sometido a una evaluación de su caso.

Destacó que familiares y compañeros del exmandatario municipal permanecían a la expectativa de que fuera liberado por amnistía o por decisión del tribunal.

Ernesto Parqueima fue detenido en en mayo de 2023 acusado de haber cometidos delitos tipificados en la Ley Contra el Odio, por opinar sobre un mural que representa a la comunidad de personas autistas.

El pasado mes de enero se divulgaron fotografías donde se denunciaba las condiciones precarias en las que se encontraba el exalcalde anzoatiguense, quien además tenía en su pierna derecha un grillete electrónico.

Puerto La Cruz / Redacción web