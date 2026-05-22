Comerciantes porteños se reunieron con alcalde para solicitar revisión de nuevas tarifas del aseo

Dueños de locales que hacen vida en el centro de Puerto La Cruz se reunieron, este viernes 22 de mayo, con el alcalde del municipio Sotillo, Jesús Marcano, con el objetivo de solicitar una revisión de las nuevas tarifas del aseo urbano.

De acuerdo con lo explicado por los comerciantes consultados, el costo del servicio sufrió un aumento de entre 800% y 900% en días reciente y consideran que el mismo es "desproporcionado".

A pesar de que se trasladaron a la sede del ayuntamiento alrededor de 100 afectados, la autoridad local abordó el tema con 40 de los involucrados aproximadamente.

"Lo que nos explicaron es que lo que se recaudaba por servicio de aseo eran 90 mil dólares, pero la factura que les llegaba era de $290 mil, y eso salía de los fondos de la alcaldía. Por eso nosotros pagábamos 15 euros y ahora lo aumentaron a 150. Un señor pagaba 23 y ahora se lo subieron a 230 euros. No nos estamos negando a pagar, pero queremos una revisión de las tarifas y que el ajuste sea proporcionado a la actividad del negocio, en base al metraje, las ventas y tipo de actividad", comentó el comerciante Freddy Fresh.

Promesas

Su colega Fabiana Jauren, quien estuvo presente en la reunión con el alcalde porteño, aseguró que este es el tercer encuentro que tienen con el mandatario para abordar la situación del servicio de aseo.

En el de hoy, detalló, les prometieron que habrá una reconsideración de las tarifas y que mientras se da ese proceso no les van a cerrar el negocio por falta de pago del servicio.

"Además, nos dijeron que bajarán los maltratos de parte de la empresa Protecnia (encargada del aseo urbano) hacia los comerciantes, ya que cuando se hacía cualquier reclamo, ellos se molestaban. El lunes se reunirán con el jefe de Protecnia y nosotros esperamos que haya cambios", dijo.

Capacidad

El comerciante porteño y también abogado, Jesús Méndez, instó a la alcaldía de Sotillo a que revise el tema del aseo basado en el artículo 30 de la ordenanza municipal 128 con fecha del 18 de marzo de 2026.

"El numeral 2 indica que se calculará en función de la actividad económica desarrollada y atendiendo criterios objetivos. Es decir, lo ideal es que el Estado palpe la realidad de los comercios, metraje, ventas, que haga un revisión profunda para que se cumpla la ordenanza y se haga un cobro óptimo al comerciante. El contribuyente pagará de acuerdo a su capacidad, tienen que ver realmente lo que generan a nivel de desechos, no basarse en el tamaño del local", añadió.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez