jueves
, 24 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Reportan explosión de transformadores eléctricos en la calle Páez, de Campo Alegre

septiembre 24, 2026
De acuerdo a reportes de las redes sociales los vecinos salieron a la calle en señal de protesta / Foto: Captura de pantalla

Residentes de la calle Páez, ubicada en el sector Campo Alegre de Barcelona, estado Anzoátegui, reportaron la explosión de tres transformadores eléctricos.

De acuerdo a reportes de las redes sociales, tras el incidente, que provocó un incendio y la interrupción del servicio, los vecinos salieron a la calle en señal de protesta.

Los manifestantes habrían cerrado, de manera parcial, el tránsito en la avenida Pedro María Freites, con el fin de visibilizar su situación y exigir respuestas oportunas a las autoridades.

Barcelona / Redacción web

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