Reportan explosión de transformadores eléctricos en la calle Páez, de Campo Alegre

Residentes de la calle Páez, ubicada en el sector Campo Alegre de Barcelona, estado Anzoátegui, reportaron la explosión de tres transformadores eléctricos.

De acuerdo a reportes de las redes sociales, tras el incidente, que provocó un incendio y la interrupción del servicio, los vecinos salieron a la calle en señal de protesta.

Los manifestantes habrían cerrado, de manera parcial, el tránsito en la avenida Pedro María Freites, con el fin de visibilizar su situación y exigir respuestas oportunas a las autoridades.

Barcelona / Redacción web