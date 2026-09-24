jueves
, 24 de septiembre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Gobernación anunció restitución del paso por la Troncal 9

septiembre 24, 2026
A la par de la reparación de la vía, el personal obrero llevó a cabo labores de desmalezamiento / Foto: Captura de video

El gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, confirmó este jueves la restitución del paso en la troncal 9, a la altura de Los Potocos, tras la culminación de los trabajos de rehabilitación de una alcantarilla que cedió a principios de la semana.

El colapso de la estructura se registró la noche del pasado lunes, lo que generó la interrupción y posterior intervención en la vía pública, específicamente en el tramo sentido Píritu-Barcelona, a unos 3,5 kilómetros del peaje de Los Potocos.

Durante la atención de la contingencia, diversas instituciones se desplegaron en el sitio para ejecutar las labores de rehabilitación. Según lo observado por el equipo de El Tiempo tras un recorrido realizado la mañana del martes 22 de septiembre, en el lugar operaban de manera conjunta trabajadores, funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, personal de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea) y representantes de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

A la par de la reparación, el personal obrero llevó a cabo labores de desmalezamiento en los alrededores del sitio.

Barcelona / Redacción web

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