Trabajadores públicos activos y jubilados se concentraron en la Casa Sindical de Barcelona

Un grupo de trabajadores activos y jubilados del sector público se concentraron, este jueves 24 de septiembre, en la Casa Sindical de Barcelona, municipio Bolívar del estado Anzoátegui.

¿El objetivo? Exigir nuevamente al gobierno nacional que haya un aumento de salario, el cual lleva más de cuatro años y medio estancado en 130 bolívares, "que no alcanzan ni para una pastilla".

La actividad fue convocada por la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) y en ella participaron representantes de diferentes organizaciones sindicales, quienes en medio de la lluvia y fuerte brisa registrada en horas de la mañana expusieron su realidad.

Tito Barrero, presidente de Fetranzoátegui, señaló que la petición es clara: que se lleve el salario mínimo y las pensiones a 200 dólares, para que así la masa laboral pueda ir recuperando un poco el poder adquisitivo.

Indignación

Edisson Hernández, coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) en Anzoátegui, expresó su indignación con la realidad que los golpea actualmente y responsabilizó de esto a la presidenta interina Delcy Rodríguez.

"Señora presidenta encargada, nosotros estamos cansados de esta humillación que tiene usted con las personas de la tercera edad. Lo que le pagan a ellos son 130 bolívares y eso no alcanza para nada. Es una humillación", dijo Hernández.

El vocero también afirmó que "no estamos bailando, lo que estamos es molestos", esto en respuesta a lo que ha dicho en varias oportunidades el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a las condiciones actuales de la población venezolana.

Barcelona / Javier A. Guaipo