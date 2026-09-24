Reportan prolongados apagones y fallas de agua en Terrazas del Mar

Vecinos del sector Terrazas del Mar, en Barcelona, estado Anzoátegui, reportaron cortes eléctricos prolongados y fallas en el suministro de agua, que afectan directamente su calidad de vida.

En las últimas horas han experimentado interrupciones en el servicio eléctrico, apagones y bajones "agresivos" que ponen en riesgo sus electrodomésticos.

César Cegato, quien reside en la zona, contó que dos transformadores eléctricos habían explotado en la calle del IUTEPAL. En consecuencia, se encontraban sin energía desde las 8:00 de la mañana de este jueves.

Los afectados piden a las autoridades tener información respecto al suministro y su pronto restablecimiento.

"Solo en esta etapa, ya hay varios vecinos que tienen aires quemados", dijo Cegato, quien, según informó, también ha sufrido daños en sus equipos. "Duermo con ventilador, ya se me quemó el segundo relé del aire", agregó.

Sin agua

Además de las fluctuaciones en el servicio eléctrico, los residentes de la zona también reportaron tener cuatro días sin agua, lo que genera mayores complicaciones en sus actividades cotidianas.

Barcelona / Redacción web