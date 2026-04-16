Reportan excarcelación de 38 trabajadores petroleros de Anzoátegui

En horas de la tarde de este jueves 16 de abril fueron excarcelados 51 trabajadores petroleros, que estaban recluidos en el Centro Penitenciario Yare II, en el estado Miranda.

Así lo reportó, hace unos minutos, el secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), José Bodas, quien precisó que de este grupo, 38 son del estado Anzoátegui.

El dirigente compartió un video donde se aprecia cómo los empleados se encontraron con sus familiares y detalló que todos fueron puesto en libertad, pero bajo medidas cautelares.

"Según la información que nos suministraron los familiares, los 51 trabajadores deben presentarse por primera vez mañana ante de los Tribunales con competencia en casos de terrorismo y luego tienen que hacerlo una vez al mes. Al parecer mañana excarcelarán 30 más y así harán liberaciones paulatinas. Para todos seguimos exigiendo libertad plena y no bajo medidas cautelares", manifestó.

Aunado a eso, Bodas aseguró que Petróleos de Venezuela S,A, (Pdvsa) no sólo debe permitir que estos trabajadores se reincorporen a sus labores, sino que además tiene que cancelarles 18 meses de salarios que no percibieron mientras estuvieron presos, además de utilidades y bonificaciones entregadas en ese lapso.

Es importante recordar que según las cifras de la Futpv, 126 petroleros estaban detenidos "por razones políticas" desde hace más de un año. Con las excarcelaciones de hoy, ahora quedan 75 privados de libertad.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez