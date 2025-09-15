Reportan baja asistencia en inicio de año escolar en planteles de Anzoátegui (+Fotos)

En el caso del estado Anzoátegui se registró una baja asistencia en los diferentes planteles de la zona norte.

Así lo reportó la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema), Maira Marín, quien añadió que este ausentismo se observó también en los municipios foráneos de la entidad oriental.

"En lo que respecta al personal docente hubo un poco más de presencia que la semana pasada, mientras que en cuanto a los niños la asistencia fue muy escasa, uno que otro niño en cada plantel. En lo referente al entusiasmo de los docentes es inexistente, están asistiendo más por responsabilidad y su deber que por motivación, ya que existen muchas exigencias para el educador y muy pocos beneficios, empezando por el salario que está casi desaparecido", aseguró.

Panorama

El equipo de El Tiempo visitó las instalaciones del Grupo Escolar Sotillo, uno de los planteles más grandes de Puerto La Cruz, y corroboró que la asistencia fue baja.

Pasadas las 2:30 pm de este lunes, en los salones había entre tres y seis alumnos.

"En la mañana sí se observó como 20% de la matrícula, pero en la tarde creo que asistió menos del 5%. Algunos aún los están inscribiendo y otros imagino que sus padres están aprovechando la quincena para comprar los uniformes y traerlos mañana. Yo creo que a partir del martes vamos a ir viendo cómo aumenta la asistencia", explicó Zenaida Guzmán, subdirectora pedagógica del plantel.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez